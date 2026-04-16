Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
Un auténtico chollo que apunta a agotarse en cuestión de horas
Los supermercados Lidl han lanzado a la venta un producto que promete enamorar a los amantes de la fruta. Se trata de una potente batidora, cuyo coste es de tan solo 17,99 euros y apunta convertirse en uno de los productos estrella dentro de su categoría.
Funcionalidad y alta calidad
Con la llegada del buen tiempo, este dispositivo es ideal para preparar bebidas frescas como batidos de frutas o verduras de hoja. Además, el fabricante recomienda mezclarlo con helado, yogur o hielo picado.
El sistema de manejo es bastante sencillo, ya que cuenta con un regulador giratorio que permite un mayor ajuste en el proceso de triturado. Además, está compuesto por un interruptor de seguridad y unos pies antidelizantes, que en caso de alcanzar máxima potencia, ayudan a fijar el dispositivo al suelo, evitando posibles daños o roturas innecesarias.
Esta batidora incluye un recetario, lo que incrementa la variedad culinaria y permite descubrir nuevas técnicas de preparado.
¿Qué incluye?
Este dispositivo incluye por una tapa, dos vaso y unas cuchillas de acero de alta calidad. Todas las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de lavado y garantiza mayor durabilidad. Asimismo, el volumen útil es de 600 mililitros y cuenta con una capacidad máxima de 800, lo que permite preparar una cantidad superior a una ración individual.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que esta batidora se convertirá en uno de los productos estrella de la temporada. Con el verano a la vuelta de la esquina, es una opción ideal para hacer frente a las altas temperaturas. Por ello, los supermercados Lidl prevén largas colas de consumidores ansiosos por hacerse con este artículo, cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros