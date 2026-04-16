¿Con o sin cebolla? El chef Dani García da las claves para una tortilla de patata perfecta
Unos sencillos pasos para lograr un plato digno de la alta cocina
La tortilla de patata sigue siendo una de las grandes estrellas culinarias de nuestro país. Sin embargo, tanto tiene de emblemática como de polémica. El debate en la cocina siempre gira entorno a la misma pregunta ¿mejor con o sin cebolla? Una cuestión que enfrenta a comensales y cocineros. Pese a ello, el chef Dani García lo tiene claro y apuesta por la precisión y el tiempo para alcanzar un plato digno de cualquier restaurante con estrella michelín.
¿Con o sin cebolla?
El cocinero es fiel defensor de una tortilla sin cebolla porque “así no le da dulzor”, alterando el equilibrio natural del plato. García apuesta por una receta más “elegante”, donde destaquen los ingredientes esenciales. En su encimera únicamente se verán la patata, el huevo, la sal, mantequilla y el aceite de oliva.
Elegir buena patata
El chef insiste en la importancia de seleccionar la patata adecuada. Para él, la mejor es “la agria nueva”.
Además, insiste en que no hay que recurrir al fritado de toda la vida. Y la elección de este tubérculo es la mejor opción, ya que su comportamiento permite que se “integre mejor con el huevo”. Un paso a tener en cuenta, ya que la textura final, depende, en gran parte, de esta decisión inicial.
Apuesta por “confitar la patata en aceite de oliva a baja temperatura” y considera que el calentamiento ideal oscila entre “los 135 y los 140 grados”. Un paso imprescindible para conservar su color, textura y evitar que no se dore.
Perfección de la mezcla
Otro aspecto en el que incide es en la calidad del huevo: “Lo más importante es que sean lo más frescos posibles”. Además, incluye a la mezcla algo poco habitual: mayonesa elaborada con aceite de oliva. De esta manera, logra potenciar la jugosidad del plato y se mantiene su sabor.
Asimismo, también incluye un toque de mantequilla “porque transmite el calor de una forma más lenta que el aceita de oliva” y asegura, además” que el “sabor no se nota”.
Un buen reposo es imprescidible
Finalmente, el chef recomienda “sacar la patata caliente directamente al huevo” y dejar que “la masa repose 15 minutos”. Posteriormente se vierte en la sartén “prácticamente hecha”. Una opción que es consciente, no gusta a todo el mundo.
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