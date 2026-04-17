El chef Jordi Cruz desvela por qué las ollas de cristal están revolucionando los hogares: "Permiten cocinar con transparencia total"

El chef Jordi Cruz ha puesto el foco en un esencial que cada vez gana más presencia en las cocinas de los hogares: las ollas de cristal. Más allá de ser una tendencia estética, el cocinero destaca su valor técnico y práctico. “Controlas la ebullición, la reducción y la textura sin levantar la tapa”, explica, incidiendo en la idea de que estos utensilios "permiten cocinar con transparencia total".

Precisión y transparencia

Uno de los principales atractivos de este artículo es su visibilidad. Según Jordi, “son ideales para quienes buscan precisión y limpieza visual en la cocina”. Esta característica resulta de gran utilidad especialmente en aquellas recetas donde la precisión de la cocción es clave, como caldos, cremas o salsas. Además, su estética las convierte en las aliadas perfectas para un mayor atractivo visual en la creación de contenido culinario.

Asimismo, estas ollas están fabricadas con vidrio borosilicato, un material caracterizado por su durabilidad y resistencia. “No libera sustancias, no retiene olores y no altera sabores”, apunta el chef. También destaca que “no reacciona con alimentos ácidos o salinos”, lo que garantiza una preparación más segura.

Cómo usarlas correctamente

El cocinero incide en la idea de que su durabilidad está directamente relacionada con un uso adecuado. “Funcionan mejor a fuego medio, porque el vidrio transmite el calor de forma uniforme pero más lenta”, explica. Además, recomiendo evitar "el fuego muy alto: no lo necesitan y reduce su vida útil”.

Uno de los principales riesgos son los cambios bruscos de temperatura. “El enemigo número uno son los choques térmicos”, apunta. Por eso recomienda - entre otras cosas- "no añadir agua fría cuando está hirviendo".

Cuándo sí y cuándo no

Cruz destina el uso de estas ollas para “caldos, legumbres, pasta o cualquier cocción donde necesites ver la evolución”. Sin embargo, deja claro cuáles son sus límites: “No son para frituras intensas ni para fuegos muy potentes”.

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar una conservación prolongada del producto, el chef recomienda utilizar "esponja suave y detergente neutro". En caso de presencia de restos pegados hay que "dejarla en remojo con agua tibia", señala. Asimismo, es imprescidible "secarla bien antes de volver a usarla".