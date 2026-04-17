Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el sérum capilar de noche más barato del mercado: disponible por menos de 2 euros

Action ha lanzado una nueva promoción que conquistará a aquellos consumidores obsesionados con el cuidado del cabello. Se trata del sérum capilar de noche 'The beauty deptt.', cuyo coste es de tan solo 1,79 euros.

Máxima reparación

Uno de los principales atractivos de este producto es que, tras su aplicación nocturna, repara y nutre el cabello seco mientras duermes.

Además, su función no solo se limita a una mayor hidratación capilar, sino que también alisa el cabello y ayuda a reducir las puntas abiertas. Una opción ideal para aquellas compradoras que intenten evitar el uso constante del calor de la plancha.

Este sérum esta enriquecido con aceite de argán marroquí ecológico, lo que garantiza un cuidado intensivo durante el tratamiento.

Modo de empleo

El fabricante recomienda aplicar unas gotas sobre el cabello húmedo o seco y dejar que actuar durante toda la noche. El resultado a la mañana siguiente promete un cabello más fuerte, suave y cuidado.

Sérum capilar. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, cuidado intensivo y precio ecónomico apunta a que este producto se convertirá en uno de los más codiciados dentro de su categoría. La estrella de la temporada en el mundo de la cosmética. Por ello, Action prevé largas colas apartir de mañana, formadas por consumidores ansiosos por conseguir este sérum que garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza.