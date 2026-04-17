Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Los supermercados Lidl han lanzado al mercado un nuevo producto que apunta a convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría. Se trata de la olla de acero inoxidable 'Silvercrest', cuyo precio es de tan solo 14,99 euros y promete conquistar a los adictos del menaje del hogar.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es su capacidad de cocción suave, ideal para conseguir un bajo consumo energético gracias a su base encapsulada tipo sándwich.

Para los consumidores que buscan un sistema de hervor sencillo, la olla cuenta con una tapa de cristal con salida de vapor que permite una práctica de elaborado visible y una salida controlada del vapor de agua. Asimismo, cuenta con un borde 'antiderrame' que facilita el trasvase y el vertido.

El dispositivo se caracteriza por su gran versatilidad, ya que es apto para cualquier tipo de cocinas, incluida la de inducción. En el horno, la olla puede alcanzar una temperatura de hasta 250 °C, mientras que la tapa de cristal solo es resistente a un máximo de 180 °C. Aun así, su resistencia al calor permite gran variedad de preparados.

Asimismo, el artículo es apta para el lavavajillas, lo que garantiza mayor durabilidad y conservación del producto.

Olla de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que mañana se formarán largas colas en las puertas de Lidl para obtener esta olla de acero inoxidable de alta calidad y resistencia. Una oportunidad ideal para aquellos que buscan renovar el menaje del hogar a precio único.