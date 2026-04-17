Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un auténtico chollo que garantiza grandes resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros / Lidl

Emma Fernández

Los supermercados Lidl han lanzado una nueva promoción que las amantes de la peluquería no podrán dejar escapar. Se trata del moldeador de aire caliente 'Cien Beauty', disponible por tan solo 12,99 euros.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este producto es que garantiza un peinado rápido en un solo paso. Cuenta con un sistema combinado de secado y cepillo redondo estilizador, lo que permite que el cabello pueda ser moldeado de una sola pasada.

Asimismo, para los consumidores que quieran mantener el brillo y la resistencia de su pelo, este moldeador cuenta con un revestimiento de cerámica-queratina para una aplicación suave, lo que garantiza resultados dignos de peluquería sin sacrificar la fuerza del cabello.

Además, cuenta con una protección contra sobrecalentamiento, lo que evita daños capilares innecesarios.

Este dispositivo, no solo se sitúa como una de las mejores opciones para ondulados versátiles y sin esfuerzos, su regulación -dos niveles de calor y función de aire frio-, permite ajustar la temperatura en función del grosor capilar. De esta forma, se asegura un mantenimiento y cuidado del cabello.

Asimismo, el dispositivo cuenta con un cable giratorio 350º con lazo para colgar, una opción ideal para aquellas clientas exigentes, que buscan peinar la parte trasera de la cabeza sin complicaciones.

Noticias relacionadas y más

Moldeador de pelo.

Moldeador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad y precio imbtaible apunta a situar este moldeador de aire caliente entre los más codiciados dentro de su categoría. Por ello, Lidl prevé largas colas de compradoras ansiosas por conseguir este dispositvo cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  3. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  5. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón

La fiesta de los pensionistas de Lugones para homenajear a su "jubilado mayor"

La fiesta de los pensionistas de Lugones para homenajear a su "jubilado mayor"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

El Principado se compromete a encontrar solución a la huelga de conductores de autobús del Nalón, afirma CC OO

El Principado se compromete a encontrar solución a la huelga de conductores de autobús del Nalón, afirma CC OO

La justicia como límite del poder

La justicia como límite del poder

Una comida en el "Pueblo ejemplar" de Asturias con sabadiego, fabes, sidra o arroz con leche: Valdesoto acoge la cita con una decena de cofradías gastronómicas

Una comida en el "Pueblo ejemplar" de Asturias con sabadiego, fabes, sidra o arroz con leche: Valdesoto acoge la cita con una decena de cofradías gastronómicas

El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa entra el jueves 23 en información pública y el Ayuntamiento intensifica las actividades para su difusión

El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa entra el jueves 23 en información pública y el Ayuntamiento intensifica las actividades para su difusión

La Feria del Salmón de Cornellana llega este fin de semana con el campanu de Asturias como protagonista y actividades para todos los gustos

La Feria del Salmón de Cornellana llega este fin de semana con el campanu de Asturias como protagonista y actividades para todos los gustos

Roscas y libros en El Llano: el barrio se une a las celebraciones de San Xurde

Roscas y libros en El Llano: el barrio se une a las celebraciones de San Xurde
Tracking Pixel Contents