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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de mesa recargable más barata del mercado: disponible por 7,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza el mejor alumbrado en espacios interiores y exteriores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de mesa recargable más barata del mercado: disponible por 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de mesa recargable más barata del mercado: disponible por 7,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que apunta a formar largas colas a partir de mañana. Se trata de la lámpara de mesa LED recargable, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

Iluminación agradable y sin deslumbramientos

Este dispositivo cuenta con dos sistemas de iluminado: luz blanca cálida y cambio de color automático. Además, su uso no solo se extiende al interior, también garantiza buen alumbrado en espacios exteriores como terrazas o jardines.

Calidad y funcionalidad

Su funcionamiento es bastante sencillo. Cuenta con una batería de iones de litio integrada, lo que permite que el encendido se pueda realizar sin necesidad de cable. Además, de este modo se facilita su transporte, ya que se puede ubicar la lámpara en cualquier lugar.

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Lámpara LED.

Lámpara LED. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, precio económico y funcionalidad apunta a que esté artículo de Lidl podría agotarse en cuestión de horas. Por tan solo 7,99 euros, se podrá disfrutar de gran luminosidad en cualquier espacio interior o exterior.

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