¿Algodón, papel de cocina o microfibra? El chef Jordi Cruz explica por qué la elección del paño importa más de lo que parece
Según el cocinero, cada material tiene ventajas y limitaciones que afectan directamente a la higiene, la sostenibilidad e incluso a la forma en la que manipulamos los alimentos
No todos los materiales de cocina garantizan los mismos resultados ni desempeñan la misma función. Según apunta el chef Jordi Cruz, elegir entre papel de cocina, algodón o microfibra “no es solo una cuestión de comodidad, sino de higiene, sostenibilidad y eficacia en la cocina”.
Algodón, el clásico fiable
Los trapos de algodón continúan siendo un básico esencial en muchas cocinas, ya que su absorbencia y naturalidad forman la combinación perfecta para “secar vajillas, las manos o incluso cubrir la masa durante el proceso de fermentación”, apunta Cruz. Además, insiste en que “garantizan durabilidad si se lavan de forma adecuada”.
Pese a ello, también cuentan con una serie de inconvenientes. Según señala el cocinero, tras un uso continuado “acumulan humedad y bacterias con facilidad”. Añade además que: "tardan en secar y necesitan lavados a alta temperatura para mantener la higiene".
Papel de cocina: práctico, pero poco sostenible
El papel es el recurso más rápido por excelencia. Entre sus principales ventajas destaca su higiene, muy útil y de una sola pasada. Se posiciona como una de las mejores opciones para absorber grasa o secar alimentos sin caer en la conocida como “contaminación cruzada”.
Sin embargo, un uso diario del producto conlleva a generar residuos no siempre reciclables. Por lo que no es la mejor opción para contribuir con el medio ambiente. Además, según apunta Cruz “no es tan eficiente como parece en superficies grandes”, especialmente en tareas repetitivas.
Microfibra: alta eficacia, pero con matices
La microfibra se ha posicionado como el material más técnico. Dispone de gran capacidad para atrapar polvo, bacterias y grasa. Además, según apunta Jordi: “secan rápido y dejan menos marcas en superficies” y son “reutilizables y muy duraderos”.
Sin embargo, el chef insiste en que “puede liberar microplásticos si no se cuida adecuadamente”. Además, “no todos los modelos son aptos para contacto directo con alimentos y requieren lavados específicos (sin suavizante)”, remata.
¿Cuál es la conclusión?
Jordi Cruz lo tiene claro: microfibra para limpiar superficies, papel de cocina para grasa o usos puntuales y algodón para secar manos o vajilla.
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