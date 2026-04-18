Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

¿Algodón, papel de cocina o microfibra? El chef Jordi Cruz explica por qué la elección del paño importa más de lo que parece

Según el cocinero, cada material tiene ventajas y limitaciones que afectan directamente a la higiene, la sostenibilidad e incluso a la forma en la que manipulamos los alimentos

¿Algodón, papel de cocina o microfibra? El chef Jordi Cruz explica por qué la elección del paño importa más de lo que parece

¿Algodón, papel de cocina o microfibra? El chef Jordi Cruz explica por qué la elección del paño importa más de lo que parece / INSTAGRAM

Emma Fernández

No todos los materiales de cocina garantizan los mismos resultados ni desempeñan la misma función. Según apunta el chef Jordi Cruz, elegir entre papel de cocina, algodón o microfibra “no es solo una cuestión de comodidad, sino de higiene, sostenibilidad y eficacia en la cocina”.

Algodón, el clásico fiable

Los trapos de algodón continúan siendo un básico esencial en muchas cocinas, ya que su absorbencia y naturalidad forman la combinación perfecta para “secar vajillas, las manos o incluso cubrir la masa durante el proceso de fermentación”, apunta Cruz. Además, insiste en que “garantizan durabilidad si se lavan de forma adecuada”.

Pese a ello, también cuentan con una serie de inconvenientes. Según señala el cocinero, tras un uso continuado “acumulan humedad y bacterias con facilidad”. Añade además que: "tardan en secar y necesitan lavados a alta temperatura para mantener la higiene".

Papel de cocina: práctico, pero poco sostenible

El papel es el recurso más rápido por excelencia. Entre sus principales ventajas destaca su higiene, muy útil y de una sola pasada. Se posiciona como una de las mejores opciones para absorber grasa o secar alimentos sin caer en la conocida como “contaminación cruzada”.

Sin embargo, un uso diario del producto conlleva a generar residuos no siempre reciclables. Por lo que no es la mejor opción para contribuir con el medio ambiente. Además, según apunta Cruz “no es tan eficiente como parece en superficies grandes”, especialmente en tareas repetitivas.

Microfibra: alta eficacia, pero con matices

La microfibra se ha posicionado como el material más técnico. Dispone de gran capacidad para atrapar polvo, bacterias y grasa. Además, según apunta Jordi: “secan rápido y dejan menos marcas en superficies” y son “reutilizables y muy duraderos”.

Sin embargo, el chef insiste en que “puede liberar microplásticos si no se cuida adecuadamente”. Además, “no todos los modelos son aptos para contacto directo con alimentos y requieren lavados específicos (sin suavizante)”, remata.

Noticias relacionadas y más

¿Cuál es la conclusión?

Jordi Cruz lo tiene claro: microfibra para limpiar superficies, papel de cocina para grasa o usos puntuales y algodón para secar manos o vajilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  3. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  4. Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón

La ovetense Marta Suárez, antes de iniciar su andadura en la WNBA: “Estoy muy agradecida por la oportunidad, es un sueño cumplido”

La ovetense Marta Suárez, antes de iniciar su andadura en la WNBA: “Estoy muy agradecida por la oportunidad, es un sueño cumplido”

Pedro Sánchez emite un vídeo para recomendar al asturiano Rodrigo Cuevas: "Se supera"

Pedro Sánchez emite un vídeo para recomendar al asturiano Rodrigo Cuevas: "Se supera"

El embalse de Tanes, en Caso, recibe a los primeros turistas en kayak tras 20 años de espera: "Espero que venga mucha gente a conocerlo"

El embalse de Tanes, en Caso, recibe a los primeros turistas en kayak tras 20 años de espera: "Espero que venga mucha gente a conocerlo"

URA reclama el "cese inmediato" del consejero de Medio Rural tras la sentencia contra la gestora instaurada en la IGP Ternera Asturiana el año pasado

URA reclama el "cese inmediato" del consejero de Medio Rural tras la sentencia contra la gestora instaurada en la IGP Ternera Asturiana el año pasado

Pedro Sánchez emite un vídeo para recomendar al asturiano Rodrigo Cuevas: "Se supera"

El Sporting presenta la nueva edición del Campus Mareo con una novedad y dos objetivos de expansión

El Sporting presenta la nueva edición del Campus Mareo con una novedad y dos objetivos de expansión
Tracking Pixel Contents