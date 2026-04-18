Ni más limpio ni imprescindible: la OCU despeja mitos y dudas sobre el suavizante
La Organización de Consumidores y Usuarios alerta sobre las desventajas de utilizar este producto y desmiente falsas creencias sobre él
Cada vez son más los hogares que abusan de un uso innecesario de suavizante. Si bien garantizan suavidad, aroma y esponjosidad, además de facilitar el planchado —logrando fidelizar a los consumidores— pero, cabe preguntarse: ¿son realmente imprescindibles en la colada?
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta a los usuarios que los suavizantes para la ropa “son una variedad de detergentes” que no actúan sobre las manchas, sino que contienen “tensioactivos catiónicos que se adhieren a la superficie de la ropa dando suavidad al tejido”.
Además, en la composición incluyen fragancias que aportan un olor agradable, aunque advierten de que “el aroma de los suavizantes no influye en las propiedades suavizantes y por lo tanto, tampoco en el resultado final”.
¿Es imprescindible su uso?
Según la OCU, estos artículos pueden optimizar la sensación al tacto: “Suaviza la ropa, que puede tener una textura muy agradable” y “deja las prendas perfumadas además de ‘suaves’”. También destacan su eficacia en tejidos elaborados con fibras naturales con celulosa como lino, algodón o cáñamo. Pese a ello, inciden en que “realmente no son indispensables”, ya que “no dejan la ropa más limpia” y su efecto "es limitado en la mayoría de prendas".
Inconvenientes e impacto ambiental
Entre los principales inconvenientes, la organización subraya que “tienen muchas sustancias químicas” y son “productos poco ecológicos”. Además, “no son efectivos en todos los tejidos”, especialmente en lana y materiales sintéticos, y “ensucian el medio ambiente”. Por ello, recomiendan un uso moderado y sopesar si realmente es neceario incluirlos en cada lavado.
Creencias y realidades
La OCU también desmonta mitos habituales. Confirma que “usar suavizante reduce entre un 10-15% el tiempo de planchado”, pero alertan de efectos menos conocidos: “los componentes de los suavizantes reducen un poco la absorción de agua”, por lo que toallas y albornoces “secan menos”.
Asimismo, advierten que “no es bueno usar suavizante en tejidos impermeables o de microfibras”, ya que la capa que deja puede afectar a su rendimiento. Además, insisten en que “no debes excederte con la dosis recomendada”, porque “no por echar más suavizante el resultado será mejor, más bien al contrario”.
En cuanto a la salud, matizan que “las sustancias usadas para suavizar los tejidos no tienen efectos dermatológicos”, aunque los perfumes “sí pueden desencadenar alergias en personas sensibles”.
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