Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Los supermercados Lidl han lanzado una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie. Se trata de la batidora de mano 'Silvercrest', que se posiciona como una de las más potentes del mercado y cuyo coste es de tan solo 8,99 euros.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una potencia de 350 W, ideal para mezclar y hacer puré. Además, incluye un 'botón turbo' para batir a máxima potencia en tiempo récord. Sin duda, la mejor opción para aquellos que detesten los grumos.

El pie batidor está compuesto por una cuchilla de dos hojas de acero inoxidable, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad. Además, minimiza las salpicaduras y garantiza un flujo optimizado hacia las cuchillas.

Asimismo, según el fabricante, el montaje y desmontaje del pie batidor es rápido y sencillo.

Máxima seguridad

La batidora cuenta con un mango ergonómico para un manejo seguro y cómodo. Una característica diseñada para adaptarse a la forma de la mano y manipular con la mayor tranquilidad el dispositivo durante su uso.

Batidora de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de compradores ansiosos en los supermercados Lidl. Todos con un mismo objetivo: conseguir esta batidora de máxima potencia cuyo coste es de tan solo 8,99 euros.