Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molinillo eléctrico de café más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del café no podrán dejar escapar. Se trata del molinillo eléctrico más potente y barato del mercado, disponible por tan solo 9,99 euros.
¿Qué incluye?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una tapa trasparente para vigilar el grado de molienda, lo que permite controlar la velocidad de extracción, alcanzando un exquisito sabor final. Además, incluye un cepillo de limpieza, ideal para eliminar los restos húmedos más difíciles de despegar.
La longitud del cable es de 85 centímetros, una largura suficiente para utilizar el molinillo desde cualquier lugar. Además, el artículo solo funciona con tapa puesta, lo que garantiza máxima seguridad para que el café no salga disparado hacia la superficie, provocando un auténtico desastre en la cocina.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana las puertas de Lidl registren largas colas de consumidores ansiosos. ¿El objetivo? Conseguir este molinillo eléctrico que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada dentro de su categoría.
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