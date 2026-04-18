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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cacerola con revestimiento de cobre más barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas

Un auténtico chollo que los amantes del menaje del hogar no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cacerola con revestimiento de cobre más barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cacerola con revestimiento de cobre más barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del menaje del hogar no podrán dejar escapar. Se trata de la cacerola con revestimiento de cobre 'Silvercrest', cuyo precio es de tan solo 34,99 euros.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es que es apto para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción. Además, está estructurada en cuatro capas que garantizan una distribución óptima del calor, ideal para elaborar platos a la altura de cualquier restaurante con Estrella Michelín.

Además, cuenta con una tapa de salida de vapor, lo que evita condensaciones innecesarias durante el proceso de cocción. Además, está compuesta de mangos de acero inoxidable, lo que ayuda a un mayor soporte y durabilidad.

Cacerola con revestimiento de cobre.

Cacerola con revestimiento de cobre. / Lidl

Máxima resistencia

Esta cacerola puede soportar una temperatura máxima de 250º°C y su volumen útil es de cuatro litros. La opción perfecta si se busca preparar gran variedad de platos.

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Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad, resistencia y precio económico apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de compradores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cacerola prémium que garantiza resultados exitosos en la cocina y cuyo coste es de tan solo 34,99 euros.

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