Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de recipientes herméticos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza la mejor conservación de alimentos
Los supermercados Lidl han lanzado una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie. Se trata del set de recipientes herméticos de acero inoxidable 'Silvercrest', carcterizado por su gran resistencia y durabilidad, cuyo precio es de tan solo 5,99 euros.
Resistencia y durabilidad
Uno de los principales atractivos de estos recipientes es su capacidad de aguante. Soportan una temperatura máxima de 220 °C y una mínima de -20°C. Por su parte, la tapa es resistente a temperaturas de entre -20 y 100 °C. Su uso también es extensible a hornos, donde aguantan hasta 220 °C (solo para calentar).
Su versatilidad es otro de los puntos fuertes de este set. Se pueden guardar unos dentro de otros, una opción ideal para poder ahorrar espacio en cocinas de pequeño tamaño.
Además, estos recipientes te permiten conservar, congelar, calentar y preparar alimentos, adaptándose a todas tus necesidades culinarias.
La tapa cuenta con una junta de silicona y cierres de clic, lo que garantiza máxima seguridad a la hora de guardar los alimentos, evitando que puedan estropearse por un mal sistema de hermetización. Además, es apto para el lavavajillas, lo que simplifica tiempo y ahorro en lavados.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que se formen a partir de mañana largas colas de compradores ansiosos por hacerse con este set de recipientes herméticos de acero inoxidable. Sin duda, Lidl ha lanzado un producto que apunta a convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.
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