Colas kilométricas en Lidl para conseguir la heladera más barata del mercado: disponible por 12,99 euros
Un auténtico chollo que promete conquistar a los más golosos
Lidl desata la locura con su producto estrella para los más golosos. La heladera 'Silvercrest' se ha convertido en el objeto deseado por miles de consumidores, provocando largas colas a las puertas de sus supermercados. ¿El secreto de su éxito? Un precio imbatible de tan solo 12,99 euros.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una capacidad máxima de preparación de un litro de helado o sorbete. Una cantidad más que suficiente para satisfacer los antojos más dulces.
En cuanto a su funcionalidad, la tapa incluye una abertura que permite añadir ingredientes sobre la marcha. Los más despistados podrán incorporar esos toppings olvidados durante el proceso de elaboración, al no ser necesario estar apagado.
Asimismo, el artículo incluye un recipiente para helado con prácticos mangos, lo que garantiza máxima seguridad y manejo. Según el fabricante, debe pre-refrigerarse durante un tiempo aproximado de 24 horas antes de su uso.
Tanto el batidor como la tapa son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica el tiempo de lavado y garantiza mayor durabilidad.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? conseguir esta potente heladera que promete posicionarse como una de las más codiciadas dentro de su categoría.
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