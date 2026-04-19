Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros
Un auténtico chollo que los amantes del buen tiempo no podrán dejar escapar
Con el verano a la vuelta de la esquina, las cenas al aire libre se vuelven imprescindibles y la cadena de descuentos ha lanzado el aliado ideal: su nueva barbacoa transportable. Por solo 25,99 € -un 16 por ciento inferior a su coste original- este modelo combina ahorro y comodidad, permitiéndote montar un festín en el jardín de casa sin que sufra tu bolsillo.
Calidad y funcionalidad
El gran atractivo de esta barbacoa es su rejilla de cocción diseñada para un ahumado perfecto, elevando el sabor de cada alimento. Destaca además por su gran capacidad de almacenaje, que incluye un soporte para colgar brochetas. Es, sin duda, la opción ideal cuando la lista de invitados empieza a crecer.
Es importante resaltar que cuenta con unas tablas de madera, destinadas a la preparación previa de asado.
Fácil transporte
La barbacoa está compuesta por dos ruedas que facilitan su transporte. Ideal para ubicarla en función de la rotación solar, evitando tener que soportar altas temperaturas durante el proceso de asado. Además, la solución es sencilla para que no estorbe en tu jardín cuando termine el buen tiempo: enróllala fácilmente y guárdala en el trastero.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de compradores ansiosos a las puertas de Action. Todos con un único objetivo: conseguir esta barbacoa que es la más barata y funcional del mercado. Por ello, se prevé que podría convertirse en uno de los artículo estrella dentro de su categoría.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Muere de un infarto un aficionado del rally Villa de Tineo: recibió atención médica inmediata, pero no fue posible salvar su vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo