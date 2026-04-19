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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Un auténtico chollo que los amantes del buen tiempo no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros / Action

Emma Fernández

Con el verano a la vuelta de la esquina, las cenas al aire libre se vuelven imprescindibles y la cadena de descuentos ha lanzado el aliado ideal: su nueva barbacoa transportable. Por solo 25,99 € -un 16 por ciento inferior a su coste original- este modelo combina ahorro y comodidad, permitiéndote montar un festín en el jardín de casa sin que sufra tu bolsillo.

Calidad y funcionalidad

El gran atractivo de esta barbacoa es su rejilla de cocción diseñada para un ahumado perfecto, elevando el sabor de cada alimento. Destaca además por su gran capacidad de almacenaje, que incluye un soporte para colgar brochetas. Es, sin duda, la opción ideal cuando la lista de invitados empieza a crecer.

Es importante resaltar que cuenta con unas tablas de madera, destinadas a la preparación previa de asado.

Fácil transporte

La barbacoa está compuesta por dos ruedas que facilitan su transporte. Ideal para ubicarla en función de la rotación solar, evitando tener que soportar altas temperaturas durante el proceso de asado. Además, la solución es sencilla para que no estorbe en tu jardín cuando termine el buen tiempo: enróllala fácilmente y guárdala en el trastero.

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Barbacoa transportable.

Barbacoa transportable. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de compradores ansiosos a las puertas de Action. Todos con un único objetivo: conseguir esta barbacoa que es la más barata y funcional del mercado. Por ello, se prevé que podría convertirse en uno de los artículo estrella dentro de su categoría.

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