Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Si te consdieras unas amante de los tés y las infusiones, Lidl revoluciona su sección de hogar con el potente hervidor Silvercrest por solo 14,99 euros. Un electrodoméstico de diseño elegante que se perfila como el más codiciado de la temporada.
Máxima seguridad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que está compuesto por un botón para la apertura de la tapa, lo que permite controlarlo con una sola mano. Además, incluye un cierre de seguridad, garantizando un manejo cómodo y seguro.
El artículo cuenta con una alta protección contra el sobrecalentamiento y funcionamiento en seco y, además, su sistema de desconexión es automático. Ideal para prevenir daños en la resistencia y riesgos de incendio.
Principales características
El hervidor incluye un indicador de nivel de agua transparente, la opción más legible que garantiza mayor exactitud a la hora de calcular la cantidad. Además, es inalámbrico y cuenta con un cable giratorio 360° y cuya longitud es de aproximdamente 75 centímetros, ideal para ubicar en cualquier espacio.
Asimismo, incluye un filtro antical extraíble y lavable para una limpieza fácil y cómoda.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que este hervidor se convertirá en uno de los productos estrella de la temporada. Por ello, Lidl prevé largas colas de consumidores ansiosos por conseguir este potente artículo.
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