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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos

Un auténtico chollo que los amantes del menaje del hogar no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos / Lidl

Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender a los amantes del diseño con una de sus "joyas" de menaje. Este set, disponible por tan solo 2,99 euros, es la solución perfecta para servir tapas, salsas o aperitivos con un estilo impecable.

Elegancia y calidad en tu mesa

Eleva tus cenas con este conjunto de tres cuencos de porcelana sobre una elegante bandeja de bambú. Es el complemento ideal para quienes buscan impresionar a sus invitados con un toque sofisticado y minimalista. Además, su diseño permite apilar los cuencos, optimizando el espacio en armarios.

Set de cuencos.

Set de cuencos. / Lidl

Resistencia y practicidad

Pensado para el día a día, todas las piezas son aptas para microondas y lavavajillas, lo que facilita su limpieza y garantiza una mayor durabilidad sin complicaciones.

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Alta demanda

La combinación de alta calidad, funcionalidad y un precio imbatible hace prever que se agoten en tiempo récord. Todo apunta a que mañana se formarán colas en los supermercados Lidl para hacerse con este kit. Por menos de 3 euros, tienes la oportunidad de convertirte en el anfitrión perfecto.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos más barato del mercado: ideal para servir pequeños aperitivos

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