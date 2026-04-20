Dos chefs coinciden en las claves para lograr una mayonesa perfecta sin errores: temperatura, técnica y orden

La mayonesa casera puede parecer una receta sencilla, continúa siendo una de las elaboraciones que más dudas genera. Sin embargo, chefs como Jordi Cruz y Dani García coinciden en que el conseguir una emulsión cremosa y estable no depende de trucos complejos, sino de respetar una serie de principios básicos.

¿Cuál es el punto de partida?

Ambos cocineros subrayan que todo comienza con un detalle fundamental: la temperatura. “Si los ingredientes no están a temperatura ambiente, la emulsión falla”, advierte Dani García. En la misma línea, Jordi Cruz insiste en que "el huevo debe estar a temperatura ambiente".

Una técnica idéntica

Más allá de pequeños matices personales, ambos comparten exactamente el mismo método. Colocar todos los ingredientes en el vaso, dejar el aceite en la parte superior y apoyar la batidora en el fondo realizar sin realizar movimientos. “Introduce la batidora hasta el fondo del vaso, apoyada en la base, sin moverla”, señala Cruz.

Cuando la base empieza a espesar, llega el momento clave: "subir la batidora muy lentamente". Este gesto, en el que ambos inciden, es la clave para evitar romper la emulsión.

El orden sí altera el resultado

Otro punto en común es el orden de los ingredientes. Primero el huevo, la sal y el ácido —limón o vinagre— y después el aceite. Esta aliniación ayuda a que la emulsión arranque correctamente desde la base.

Sencillez y precisión

Aunque Dani García pone más énfasis en las proporciones y Jordi Cruz en el proceso, ambos defienden una receta sencilla, basada en la selección de ingredientes básicos y ejecución precisa. Coinciden en que el proceso de elaboración es igual de importante que la paciencia.

Los dos chefs también comparten diagnóstico: cuando la mayonesa se corta, suele deberse a fallos de técnica o temperatura. Y aunque cada uno explica la solución de distintas maneras, coinciden en que es posible recuperarla "rehaciendo la emulsión".