Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mascarilla capilar que promete resultados de peluquería: disponible por menos de 3 euros

Action ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar de la mano de buenos resultados no podrán dejar escapar. Se trata de la mascarilla de pelo 'The beauty dept.', cuyo precio es de tan solo 2,39 euros.

Cabello sano y fuerte

Si diariamente enfrentas tus mañanas a un encrespamiento que debilita el cabello, no te preocupes. Uno de los principales atractivos de este artículo es que está elaborado en aceite de argán orgánico de Marruecos, lo que ofrece una mayor revitalización e hidratación capilar.

Además, este compuesto ayuda a regenerar las puntas dañadas, secas y quebradas. Por lo que garantiza un cabello sano y fuerte.

El bote cuenta con una capacidad máxima de 500 mililitros, una cantidad suficiente para realizar tratamientos durante una larga temporada.

Mascarilla de pelo. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad y precio imbatible apunta a que esta mascarilla podría convertirse en una de las más codiciadas dentro de su categoría. Por ello, las tiendas Action prevén largas colas de consumidores ansiosos por conseguir este artículo que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.