Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente del mercado: disponible por menos de 40 euros

Lidl ha lanzado una promoción irresistible para los amantes de los electrodomésticos: el potente microondas Silvercrest por solo 39,99 euros, lo que supone un 16 % de descuento sobre su precio original.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este producto es su versatilidad, ya que incorpora funciones tanto de calentamiento como de descongelación. Resulta especialmente práctico para quienes olvidan sacar el tupper con antelación y buscan una rápida solución en el último momento.

Además, ofrece un manejo intuitivo y sencillo gracias a su mando giratorio, que permite ajustar fácilmente tanto el tiempo como la potencia. Dispone de una duración regulable de hasta 30 minutos, lo que no solo facilita el calentado, sino también la posibilidad de precocinar ciertos alimentos.

Por último, integra un temporizador de hasta 30 minutos con señal acústica de fin de cocción, aportando mayor comodidad y control durante su uso.

Microondas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente microondas que promete convertirse en una de las estrellas de la temporada dentro de su categoría.