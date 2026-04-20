Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el afilador de cuchillos más barato del mercado: apto para zurdos y diestros
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la cubertería no podrán dejar escapar. Se trata del afilador de cuchillos 'Silvercrest', cuyo precio es de tan solo 2,99 euros.
Proceso de afilado
El procedimiento para alcanzar un afilado óptimo de los cuchillos es bastante sencillo. Primero, se prepara la hoja con acero endurecido; después, se afila con varillas de diamante de alta calidad y, finalmente, se utiliza cerámica para pulir y rematar el filo.
¿Qué incluye?
Este artículo está compuesto por un cabezal de afilado extráible, que hace que la limpieza del mismo sea fácil y segura.
Además, incluye un mango de tacto suave y un revestimiento antideslizante en las superficies de apoyo. Sin duda, los consumidores no se tendrán que preocupar del manejo, ya que garantiza máxima seguridad y comodidad.
Uno de los principales atractivos del afilador es su versatlidad, ya que es apto tanto para zurdos como para diestros.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos por conseguir este afilador. Por tan solo 2,99 euros, permite conservar tus cuchillos en condiciones óptimas, que facilitan el corte de cualquier alimento.
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