Carlota, la hija mayor de Melendi, arrasa en la tradicional noche de 'El pescaíto' con un estilismo sofisticado y lleno de esencia andaluza
La joven lució un espectacular vestido estampado que se convirtió en el centro de todas las miradas
Las calles de Sevilla se vuelven a llenar de color y tradición ante la llegada de su esperada 'Feria de abril'. Un evento que reúne a miles de personas y que supone un auténtico despliegue de moda, donde la tradición andaluza y las tendencias actuales se entrelazan para marcar tendencia.
Rebujitos, manzanilla y flamenco, mucho flamenco. El pistoletazo de salida llegó ayer de la mano de la tradicional noche de 'El Pescaíto', donde una vez más, influencers y rostros conocidos acapararon todas las miradas con sus impresionantes looks.
Entre los rostros más destacados de la jornada estuvo Carlota Melendi, quien conquistó a todos los presentes gracias a su sofisticado estilismo. La influencer apostó por un look perfectamente alineado con el espíritu festivo, logrando que su outfit se convirtiera en uno de los más comentados de la noche.
Un vestido al más puro estilo andaluz
La hija de Melendi apostó por un vestido fluido en tejido de seda de la firma española 'Lady Pipa', conocida por la elaboración de elegantes diseños para invitadas. El modelo, ligero y con mangas semitransparentes, presentaba un estampado floral, en tonos rojos y verdes. Una combinación que evocaba el ambiente alegre de la feria sin perder refinamiento.
Asimismo, el vestido destacaba también por sus mangas abullonadas y escote en pico, aportando dinamismo. Por su parte, la prenda estaba diseñada con un acabado con volantes en cascada, lo que acentuaba ese aire tan propio del sur, favorecedor y repleto de movimiento.
Los complementos, todo un acierto
Carlota optó por lucir unos grandes pendientes rojos. Llamativos, pero sin restar protagonismo al vestido. Por su parte, la elección del bolso de mano en color burdeos fue todo un acierto, ya que aportaba contraste con los colores principales. Para rematar, la influencer recurrió al zapato más típico y cómodo de la feria: cuñas de esparto.
El resultado fue un conjunto armonioso que demuestra cómo una elección acertada puede convertir un sencillo vestido estampado en el centro absoluto de todas las miradas. Sin duda, Carlota ha logrado arrasar, no solo en la tradicional noche de 'El Pescaíto', también en sus redes sociales, donde miles de fans y compañeras de profesión han comentado lo "espectacular" que lucía la influencer.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia