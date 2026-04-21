Carlota, la hija mayor de Melendi, arrasa en la tradicional noche de 'El pescaíto' con un estilismo sofisticado y lleno de esencia andaluza

Las calles de Sevilla se vuelven a llenar de color y tradición ante la llegada de su esperada 'Feria de abril'. Un evento que reúne a miles de personas y que supone un auténtico despliegue de moda, donde la tradición andaluza y las tendencias actuales se entrelazan para marcar tendencia.

Rebujitos, manzanilla y flamenco, mucho flamenco. El pistoletazo de salida llegó ayer de la mano de la tradicional noche de 'El Pescaíto', donde una vez más, influencers y rostros conocidos acapararon todas las miradas con sus impresionantes looks.

Entre los rostros más destacados de la jornada estuvo Carlota Melendi, quien conquistó a todos los presentes gracias a su sofisticado estilismo. La influencer apostó por un look perfectamente alineado con el espíritu festivo, logrando que su outfit se convirtiera en uno de los más comentados de la noche.

Un vestido al más puro estilo andaluz

La hija de Melendi apostó por un vestido fluido en tejido de seda de la firma española 'Lady Pipa', conocida por la elaboración de elegantes diseños para invitadas. El modelo, ligero y con mangas semitransparentes, presentaba un estampado floral, en tonos rojos y verdes. Una combinación que evocaba el ambiente alegre de la feria sin perder refinamiento.

Asimismo, el vestido destacaba también por sus mangas abullonadas y escote en pico, aportando dinamismo. Por su parte, la prenda estaba diseñada con un acabado con volantes en cascada, lo que acentuaba ese aire tan propio del sur, favorecedor y repleto de movimiento.

Carlota Melendi posa en la Plaza de España, en Sevilla. / INSTAGRAM

Los complementos, todo un acierto

Carlota optó por lucir unos grandes pendientes rojos. Llamativos, pero sin restar protagonismo al vestido. Por su parte, la elección del bolso de mano en color burdeos fue todo un acierto, ya que aportaba contraste con los colores principales. Para rematar, la influencer recurrió al zapato más típico y cómodo de la feria: cuñas de esparto.

El resultado fue un conjunto armonioso que demuestra cómo una elección acertada puede convertir un sencillo vestido estampado en el centro absoluto de todas las miradas. Sin duda, Carlota ha logrado arrasar, no solo en la tradicional noche de 'El Pescaíto', también en sus redes sociales, donde miles de fans y compañeras de profesión han comentado lo "espectacular" que lucía la influencer.