Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspersor giratorio para el jardín más barato del mercado: disponible por menos de 2 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Action lo sabe. Por ello, tiene entre sus productos estrella el aspersor giratorio para jardín que promete conservar la hierba durante el periodo estival y cuyo precio es de tan solo 1,99 euros.

Funcionalidad y calidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su estética, ya que está diseñado en forma de una divertida flor. Está compuesto por unas hojas que, una vez se pone en marcha, comienzan a rotar en todas direcciones al mismo tiempo que rocían agua. Una opción ideal para mantener fresco y cuidado tu jardín.

El funcionamiento dispone de gran autonomía: basta con conectarlo y dejar que empiece a trabajar. Este dispositivo no solo es la mejor opción para hidratar tus plantas cuando tengan sed, también garantiza máxima diversión cuando los más pequeños de la casa tengan ganas de refrescarse.

Aspersor giratorio,. / Action

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de las tiendas Action. ¿El objeitvo? Conseguir este potente aspersor giratorio que garantiza los mejores resultados frente a las altas temperaturas.