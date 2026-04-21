Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el kit completo de brochas de maquillaje con estuche: disponible por menos de 5 euros
Un auténtico chollo que promete conquistar a las amantes de la cosmética
Action ha lanzado una nueva promoción que las amantes de la cosmética no podrán dejar escapar. Se trata del kit completo de brochas de maquillaje -con estuche incluido-, cuyo precio es de tan solo 3'49 euros.
¿Qué incluye?
Uno de los principales atractivos es que el set es bastante completo. Incluye unas brochas para polvos, colorete, contorno, base y sombra de ojos. Una opción ideal, ya que siempre dispondrás de la herramienta adecuada para ajustar a cada look.
Asimismo, los pinceles están compuestos por unas cerdas suaves que generan una aplicación uniforme, perfecto para alcanzar un acabado suave.
Esta composición de brochas, es la opción ideal para quienes busquen un make-up ordenado y sencillo.
¿Cómo se utiliza?
El polvo, el colorete, el contorno y la sombra de ojos deben aplicarse de forma rápida y precisa, de esta forma, se garantiza que todo se difumine bien. Asimismo, el cepillo para cejas debe peinar suavemente el pelo de las mismas, para lucir una forma similar al laminado.
Asimismo, este set incluye un práctico estuche para que el kit completo pueda conservarse de manera limpia y ordenada.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que mañana se formen largas colas a las puertas de la tienda Action. ¿El objetivo? Conseguir este increíble set que promete enamorar a las amantes de la cosmética y el cuidado personal.
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