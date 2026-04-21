La OCU advierte sobre el uso de planchas domésticas y los errores que reducen su vida útil
El 83% de los hogares tiene plancha, pero muchos usuarios descuidan su mantenimiento
La Organización de Consumidores y Usuarios pone en el foco en uno de los electrodomésticos más habituales de los hogares: la plancha. Según los últimos datos de fiabilidad recogidos, el 83 por ciento de las casas dispone de una, siendo la plancha de vapor la más común, con tres de cada cuatro unidades.
Asimismo, el estudio desvela un dato muy relevante: “Muchas de ellas tienen entre 3 y 5 años de antigüedad, aunque casi un 50% de los aparatos supera esa edad”, apunta la OCU.
Uno de los principales problemas en los que incide la organización es que “si tu plancha está en malas condiciones, invertirás más tiempo y esfuerzo en planchar y es probable que no consigas buenos resultados”.
¿Cuáles son los fallos más frecuentes?
Entre los problemas más habituales destacan “la acumulación de cal, las suelas rayadas o sucias y las pérdidas de agua durante el uso”. Estos fallos afectan directamente al rendimiento del aparato y obligan a dedicar más tiempo al planchado.
“La cal es uno de los principales factores que deterioran las planchas y provoca tanto pérdida de vapor como fugas de agua”, explica la OCU. También incide en que una temperatura inadecuada o un mal uso del vapor puede empeorar estos problemas.
Recomendaciones para alargar su vida útil
La Organización insiste en que realizar un mantenimiento adecuado es la clave para prolongar la vida del electrodoméstico y así, evitar posibles averías. “Es fundamental vaciar el depósito tras cada uso y realizar descalcificaciones periódicas”, recomiendan. Asimismo, inciden en la importancia de emplear agua destilada, especialmente para aquellos consumidores que habiten en "zonas con agua dura".
Además, señalan que muchos modelos disponen de varillas antical y sistemas de autolimpieza que deben emplearse de manera regular.
Otro de los fallos más comunes son las fugas de agua. Según la OCU, estas pueden surgir después de alcanzar una temperatura insuficiente, un uso excesivo del golpe de vapor o a la condensación en la manguera o la tabla de planchar.
“Es importante esperar a que la plancha alcance la temperatura adecuada antes de usar el vapor”, recomiendan. Además, insisten en que no se supere “el límite MAX marcado en el depósito cuando la llenes”.
El cuidado de la suela es básico para un buen rendimiento. “Respetar las etiquetas de las prendas evita que los tejidos se adhieran a la suela y se dañen”, apuntan. También recomiendan “planchar al revés las prendas de lana y tejidos delicados, como seda o terciopelo”, así como “ropa que lleva bordados o imágenes en serigrafía”, rematan.
En caso de resistencia de la suciedad, lo ideal sería “preparar una pasta de agua y bicarbonato y aplicarla frotando suavemente con un paño. Después, enjuaguar usando otro paño húmedo y limpio. Espera a que la suela se haya secado para volver a planchar”, remata la Organización.
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