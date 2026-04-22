Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el foco solar para jardín más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, la cadena alemana ha lanzado al mercado un foco solar de luz para el jardín, cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un detector de movimiento y sensor crepuscular, ideal para evitar tropezones innecesarios. Además, cuenta con un alcance de detección que varía entre uno y ocho metros.

Asimismo, la luz nocturna se enciende automáticamente al anochecer, una función perfecta para garantizar máxima iluminación sobre el jardín durante todo el día.

Este foco dispone de hasta 35 horas de autonomía, tiempo suficiente para evitar enfrentarse a una recarga constante de la luz.

Otra de las funciones principales es que dispone de cuatro modos de funcionamiento seleccionables: solo detector de movimiento, luz nocturna y detector de movimiento, 50 por ciento de luminosidad y apagado. La versatilidad es uno de sus puntos fuertes.

Foco solar. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y alta demanda apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir este foco solar de luz que garantiza máximo alumbrado en tu jardín y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.