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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara recargable de sobremesa más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara recargable de sobremesa más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara recargable de sobremesa más barata del mercado: disponible por 11,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a sus más fieles consumidores. Se trata de la lámpara LED recargable de sobremesa con función de atenuador táctil y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su batería y módulo led intercambiable garantiza mayor sostenibilidad.

Su sistema de funcionamiento es bastante sencillo: cuneta con un atenuador tácitil para el ajuste continuo del brillo, una opción ideal para adaptar la calidez de la iluminación y crear una luz agradable y sin deslumbramiento.

Asimismo, disponde de una batería de iones de litio integrada que permite un funcionamiento inalámbrico.

Máxima seguridad y resistencia

La lámpara cuenta con una protección contra chorro de agua, lo que garantiza seguridad eléctrica y durabilidad del artículo.

Además, dispone de un interruptor central de encendido/apagado para contribuir a una mayor duración de la batería.

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Lámpara LED

Lámpara LED / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta lámpara LED de sobremesa que promete converitrse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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