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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de arroz más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de arroz más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de arroz más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la perfección culinaria no podrán dejar escapar. Se trata del cocedor de arroz que garantiza una preparación óptima de todo tipo de grano sin que se pegue ni se desborde y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

Precisión en la cocción

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un recipiente de cocción de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad, ideal para resistir a los arañazos y evitar que el arroz se pegue en exceso.

Asimismo, cuenta con una función automática de mantenimiento del calor tras la cocción. La solución perfecta para quienes buscan conseguir el punto exacto en la cocción del grano.

El dispositivo incluye accesorios para preparar al vapor alimentos como verduras o pescados, una opción muy versatil que amplía el abanico de posibilidades a la hora de emplear el cocedor. Además, la capacidad del recipiente de cocción es de máximo de 1 litro de arroz crudo, por lo que se pueden preparar hasta seis porciones.

Cocedor de arroz.

Cocedor de arroz. / Lidl

Uso y funcionamiento

El cocedor cuenta con un botón para la apertura de la tapa, una válvula de salida de vapor y un recipiente de recogida de condensación. Tres elementos fundamentales para evitar que el calor se concentre en su interior y provoque desgastes tras un uso prolongado del dispositivo.

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Alta demanda

La combinación de resistencia, precisión y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cocedor que apunta a convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

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