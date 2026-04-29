Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de arroz más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros
Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la perfección culinaria no podrán dejar escapar. Se trata del cocedor de arroz que garantiza una preparación óptima de todo tipo de grano sin que se pegue ni se desborde y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
Precisión en la cocción
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un recipiente de cocción de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad, ideal para resistir a los arañazos y evitar que el arroz se pegue en exceso.
Asimismo, cuenta con una función automática de mantenimiento del calor tras la cocción. La solución perfecta para quienes buscan conseguir el punto exacto en la cocción del grano.
El dispositivo incluye accesorios para preparar al vapor alimentos como verduras o pescados, una opción muy versatil que amplía el abanico de posibilidades a la hora de emplear el cocedor. Además, la capacidad del recipiente de cocción es de máximo de 1 litro de arroz crudo, por lo que se pueden preparar hasta seis porciones.
Uso y funcionamiento
El cocedor cuenta con un botón para la apertura de la tapa, una válvula de salida de vapor y un recipiente de recogida de condensación. Tres elementos fundamentales para evitar que el calor se concentre en su interior y provoque desgastes tras un uso prolongado del dispositivo.
Alta demanda
La combinación de resistencia, precisión y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cocedor que apunta a convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Multado un conductor con 200 euros que conducía la velocidad adecuada por carretera, pero no vigiló las bolsas de la compra: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los coches
- El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar