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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el planchador para camisas que garantiza resultados perfectos: disponible por 42,99 euros

Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el planchador para camisas que garantiza resultados perfectos: disponible por 42,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el planchador para camisas que garantiza resultados perfectos: disponible por 42,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado al mercado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la limpieza. Se trata de la revolucionaria plancha para camisas 'CLEANmaxx' , cuyo precio es de tan solo 42,99 euros.

Tecnología de aire caliente en formato mini

Este ingenioso dispositivo, que destaca por su diseño ultracompacto, utiliza una tecnología inteligente de aire caliente con una potencia de 1000 W. Su funcionamiento es tan sencillo como eficaz, ya que basta con colgar el aparato en una puerta, colocar la prenda recién centrifugada sobre su cuerpo de globo y activar el temporizador.

En aproximadamente 15 minutos, la prenda —ya sea una camisa, jersey o blusa— queda lista para usar. Gracias a sus 5 clips de peso incluidos, que se colocan en el dobladillo, y a una extensión de cremallera adaptable, el sistema garantiza un acabado liso para tallas que van desde la S hasta la XXL.

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Plancha para camisas.

Plancha para camisas. / Lidl

Alta demanda

Este dispositivo se posiciona como la solución ideal para susituir a la tradicional plancha de vapor. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formen largas colas en las puertas de los supermercados Lidl para conseguir este ingenioso artilugio que combina calidad y funcionalidad a precio irresistible.

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