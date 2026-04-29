Ventilación y aspiración: la OCU da las claves para eliminar los ácaros del colchón

Cada vez es más común la presencia de ácaros en los hogares y, aunque son invisbles a simple vista, afectan seriamente a la salud. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios advierte de la importancia de mantener una correcta higiene doméstica y ofrece una serie de recomendaciones clave para prevenir y eliminar estos microorganismos del colchón y la ropa de cama.

¿Por qué aparecen?

Según explica la OCU, los ácaros son pequeños "artrópodos de la familia de los arácnidos" que habitan en el polvo y en tejidos como almohadas, sábanas y colchones. Aunque muerden ni pican, sus secreciones pueden causar problemas respiratorios y alergias.

La organización señala que su presencia en la cama se debe a que se alimentan de residuos orgánicos como la piel muerta que se desprende a diario. “El sudor, la temperatura del dormitorio y la acumulación de restos hacen del colchón un entorno ideal para su desarrollo”, apuntan desde la OCU. Además, destacan que su proliferación aumenta especialmente en primavera y otoño, cuando hay mayor humedad ambiental.

Ventilación diaria y luz solar

Para prevenir su aparición, la OCU insiste en la importancia de mantener una rutina de limpieza y ventilación. “Ventilar la casa a diario y permitir la entrada de luz solar ayuda a reducir la humedad y dificulta la proliferación de ácaros”, señalan.

Entre sus principales recomendaciones incluyen airear la cama cada mañana antes de hacerla, una práctica sencilla que ayuda a eliminar la humedad acumulada durante el periodo de descanso.

Limpieza del hogar

“La mejor forma de prevenir la presencia de ácaros es mantener la casa libre de polvo”, subraya la OCU. Para ello, aconseja cambiar y lavar las sábanas semanalmente, aspirar con frecuencia —especialmente debajo de la cama— y limpiar regularmente elementos como cortinas.

Asimismo, recomiendan evitar en la medida de lo posible objetos que acumulen polvo, como alfombras, peluches o estanterías con exceso de libros. “Reducir estos focos ayuda a limitar el hábitat de los ácaros”, explican.

Cómo eliminar los ácaros del colchón

La OCU advierte de que no basta con eliminar los ácaros, sino también sus restos, ya que son los principales responsables de las reacciones alérgicas. “Para una limpieza eficaz es necesario actuar tanto sobre los organismos como sobre los residuos que generan”, indican.

Entre las opciones recomendadas destacan el uso de productos acaricidas de uso doméstico, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. También proponen soluciones caseras como espolvorear bicarbonato sobre el colchón y la almohada, dejarlo actuar durante unas horas y aspirarlo posteriormente con un accesorio de cepillo suave.

Además, recalcan la importancia de aspirar el colchón por ambos lados y utilizar un aspirador con filtro HEPA, capaz de retener partículas microscópicas.

Ropa de cama: higiene a alta temperatura

En cuanto a las sábanas y textiles, la OCU lo tiene claro: “las altas temperaturas son fundamentales para eliminar los ácaros”. Por ello, recomiendan lavar la ropa de cama a entre 40 y 60 ºC y evitar el lavado en frío.

“El uso de secadora es una opción eficaz, pero también lo es tender la ropa al sol, ya que la luz ultravioleta contribuye a eliminar estos microorganismos”, añaden.

Desde la OCU concluyen que, aunque los ácaros forman parte del entorno doméstico habitual, su impacto puede reducirse de forma significativa con hábitos constantes. “La ventilación, la limpieza regular y una correcta aspiración son herramientas clave para mantenerlos a raya”, aseguran.