Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el set de manicura más práctico y barato del mercado: disponible por 1,99 euros
Un auténtico chollo que promete conquistar a las amantes de la manicura
Action ha lanzado una nueva promoción que los amantes del cuidado preciso de las uñas no podrán dejar escapar. Se trata del práctico set de manicura con estuche, cuyo precio es de tan solo 1,99 euros.
Funcionalidad a precio de oro
Uno de los principales atractivos de este set es que dispone de las herramientas necesarias para cuidar tus uñas de forma rápida y limpia. El juego inlcuye pinzas rectas, tres cortaúñas con diferentes tramas, tijeras curvas, una lima de uñas y otra de vidrio, un limpiador, una cuchilla plana, un empujador de cutículas, un utensilio de doble cara y un bastón de doble cara. Todas estas piezas se pueden guardar en un práctico estuche de almacenamiento que mantiene todo organizado.
Este set es un kit completo de manicura y pedicura profesional o de uso doméstico, diseñado para cortar, dar forma, limpiar y tratar las uñas y la piel circundante. Cada herramienta tiene una función específica para garantizar una higiene correcta y un acabado estético.
Asimismo, es la solución ideal para transportar en tu bolso o para guardar en la maleta en el periodo vacacional. De esta forma, podrás arreglar las uñas desde cualquier lugar.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, practicidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este práctico set de manicura que promete posicionarse como uno de los más codiciados dentro de su categoría.
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