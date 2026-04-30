La OCU alerta: los diez errores más comunes que arruinan tu dieta

Con el verano a la vuelta de la esquina, bajar esos kilos de más empieza a ponerse cuesta arriba. Muchos son los que quieren lucir cuerpazo en periodo estival y por ello, es esencial comprobar si realmente es necesario perder peso y cuánto.

La Organización de Consumidores y Usuarios considera que la mejor herramienta a la que recurrir para realizar el cálculo es el IMC (Índice de Masa Corporal) e insiste en que "adelgazar requiere esfuerzo, pues es preciso modificar algunos hábitos y eso no es fácil".

No obstante, la OCU refuerza la idea de que "no es igual querer perder los kilitos que hemos cogido durante los meses de invierno, que plantearse una pérdida de peso importante". Por ello, es imprescindible no caer en los errores más comunes cuando se plantea una dieta.

Identificar mal cuál es el peso ideal

En primer lugar, la OCU señala que es imprescindible ser "realistas, objetivos y saludables" a la hora de plantear una dieta. No obstante, si la perdida de peso suma bastantes kilos -en torno a un 10 por ciento- debes "consultar al médico y contar con ayuda profesional de un dietista-nutricionista".

Saltarse comidas

"Lo ideal es realizar varias comidas al día, tradicionalmente se hablaba de 5 ingestas diarias", señala la OCU. Más concretamente es impresicidble realizar desayuno, comida y cena, más dos tentempiés a media mañana y por la tarde. Además, hay que guardar un reposo de mínimo de dos horas entre ellas para que "no se solapen".

Demonizar ingredientes específicos en la dieta

En muchas ocasiones, el usuario tiende a culpabilizar ciertos alimentos dentro de su dieta. Error. Según seña la OCU, "no hay alimentos que hagan engordar o adelgazar", así como tampoco hay que "ensalzar y consumir continuamente un producto determinado". En definitiva, el estilo de vida y la dieta equilibrada son los principales factores que pueden influir en la pérdida de peso.

Esta es la clave que la mayoría de las dietas para perder grasa y bajar de peso no tienen en cuenta / REGENERA

Una ingesta insuficiente

Para mantener un equilibrio del peso corporal es necesario comer de forma regular, variada y suficiente. "Las dietas excesivamente hipocalóricas son perjudiciales: el organismo se adapta a periodos de carestía, de tal forma que cada vez es más difícil perder peso", señala la OCU.

El régimen alimenticio diseñado para perder peso reduciendo la ingesta diaria de calorías por debajo de las necesidades energéticas del cuerpo hace que "en cuanto se aumenta un poco la ingesta calórica, se vuelve a recuperar el peso con más facilidad".

Hábito constante de privación

Lo cierto es que, comer siempre "de régimen" es uno de los errores más comunes a la hora de perder peso y "hace que al final la dieta se empobrezca y tengas la sensación de comer siempre lo mismo", señala la OCU. Además, insisten en que la monotonía es una de las principales causas de abandono de dietas.

Alta densidad calórica

Muchos consideran que la sustitución de un tentempié por la ingesta de barritas energéticas o lácteos hiperproteicos ayuda a contribuir a un estilo más sano en tus rutinas. Lo cierto es que, según la OCU: "de nada sirve hacer ejercicio, si luego reponemos fuerzas ingiriendo tantas calorías como las que hemos quemado".

Consumir bebidas alcohólicas

De nada sirve cumplir a raja tabla los objetivos marcados durante la dieta si se continúa ingiriendo alcohol de forma regular. Muchos hogares lo tienen por rutina: una copita de vino a la hora de comer y de cenar. Esto supone entre 150 y 200 calorías innecesarias en el cuerpo. Por no hablar, de los fieles consumidores de una copa de ron o whisky, que aportan unas 350 calorías. La OCU lo tiene claro: "Beber una copa de vino o de cerveza en las comidas es una costumbre totalmente prescindible si se quiere perder peso".

Recurrir a dietas milagrosas

Más allá del uso médico de inyecciones como los análogos de la GLP-1 —que requieren receta y seguimiento profesional—, los milagros para bajar de peso no existen. Aunque abundan productos adelgazantes, muchos son suplementos ilegales que entidades como la OCU suelen denunciar. Al final la clave se basa en "ajustar los hábitos de alimentación y ejercicio".

No plantearse un cambio en las rutinas

La OCU tiene la clave y es que "para adelgazar es que las calorías que ingiramos sean inferiores a las que gastamos. Se trata de reducir la ingesta calórica y a la vez incrementar el gasto, idealmente haciendo más ejercicio". Además, insisten en que un cambio de hábitos no debe ser algo puntual, sino algo "sostenido en el tiempo un cambio en tus costumbres que, poco a poco, y con perseverancia, dará resultados", rematan.