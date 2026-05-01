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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía

Un auténtico chollo que los amantes de la música no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía / Action

Emma Fernández

Action ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la música en cualquier parte no podrán dejar escapar. Se trata de los auriculares inalámbricos Fresh ’n Rebel, cuyo precio es de tan solo 14,49 euros.

Máxima durabilidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que puedes disfrutar de una autonomía de hasta 36 horas. Un tiempo más que suficiente para despreocuparte de quedarte sin batería en mitad de tu hit favorito.

Asimismo, la conexión al teléfono es automática ( a través de Bluetooth), por lo que sirve para vincularlos instantáneamente al sacarlos del estuche o encenderlos, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales en cada uso.

Auriculares inalámbricos.

Auriculares inalámbricos. / Action

Sonido nítido sin ruido

Los auriculares cuenta con micrófonos ENC integrados para llamar sin interferencias. Una opción ideal para gestionar la reproducción de audio y llamadas directamente desde el dispositivo, sin necesidad de recurrir al teléfono.

Además, el fabricante añade que su estuche cuenta con una función de carga superrapida, permitiendo obtener varias horas de reproducción con solo unos minutos de conexión a la corriente.

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Alta demanda

La combinación calidad, durabilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir estos potentes auriculares que prometen convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.

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