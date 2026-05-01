Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la falda de punto color beige más estilosa del mercado: disponible por menos de 10 euros

¿Ya no sabes qué ponerte? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción para aquellas consumidoras que necesitan renovar su armario. Se trata de la falda de punto de corte midi, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

Estiliza la silueta

Uno de los principales atractivos de esta prenda es que gracias a su patrón de punto calado alcanzarás un aspecto ligeramente transparente.

Asimismo, su cintura elástica y enagua integrada garantiza máxima comodidad, ya que se ajusta al cuerpo sin apretar. Una opción ideal para el uso diario, ya que además su tono color beige es combinable con todo tipo de accesorios y prendas.

El corte entallado de longitud midi se posiciona como la mejor opción para estilizar la silueta y aportar elegancia versátil en gran variedad de ocasiones.

Falta corte midi. / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lild. ¿El objetivo? Conseguir esta falta de corte midi que promete convertise en una de las prendas más codiciadas de la temporada.