Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que promete conquistar a los amantes de la cocina italiana: disponible por 12,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la cocina italiana no podrán dejar escapar. Se trata de la máquina para hacer pasta , cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

Máxima seguridad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con tres rodillos diferentes: uno para espaguitis, otro para fettuccine y un último para lasaña. Además cuenta con una función de regulación de la masa hasta en siete niveles, uno opción ideal para ajustar su grosor.

La máquina dispone de un gancho de rosca con almohadilla protectora para muebles. De esta forma, el artículo se puede fijar en mesas o encimeras. Para máxima seguridad sus pies antideslizantes garantizan una forma de sujeción estable.

El artículo incluye un manual de instrucciones con sugerencias de recetas, la solución ideal para aquellos cocineros aficionados que busquen nuevas sensaciones culinarias en sus platos.

"Máquina para pasta" / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que esta maquina para hacer pasta podría agotarse en cuestión horas. Por tan solo 12,99 euros podrás disfrutar de la cocina al más puro estilo italiano.