Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el abrelatas eléctrico más cómodo y práctico del mercado: disponible por 10,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de las conservas no podrán dejar escapar. Se trata del abrelatas eléctrico más práctico del mercado, cuyo precio es de tan solo 10,99 euros.

Máxima comodidad y funcionalidad

El principal atractivo de este dispositivo es su capacidad para abrir cualquier lata convencional sin el más mínimo esfuerzo. Su sistema de uso es tan intuitivo que solo requiere dos pasos: pulsar el botón de inicio y detenerlo al finalizar.

Para garantizar una seguridad total, incorpora un imán que sujeta la tapa y permite extraerla sin dejar bordes afilados ni riesgo de cortes. Además, su diseño versátil y ergonómico lo hace perfecto tanto para diestros como para zurdos.

Sin duda, este abrelatas se posiciona como la opción más útil y segura para destapar cualquier tipo de conserva.

Abrelatas eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este abrelatas eléctrico que promete convertirse en una de las estrellas de la temporada dentro de su categoría.