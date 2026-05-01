Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor eléctrico más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del zumo recién exprimido no podrán dejar escapar. Se trata del exprimidor de cítricos eléctrico que ayudará a preparar tus desayunos sin ningún tipo de esfuerzo y cuyo precio es de tan solo 15,99 euros.

Funcionalidad en cualquier parte

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su carácter inalámbrico. Gracias a su batería de gran duración y a un motor potente para su pequeño tamaño (45 W), el consumidor puede olvidarse de buscar enchufes o lidiar con enredos de cables. Su diseño compacto y ligero lo convierte en el aliado perfecto no solo para la cocina, sino también para transportalo a la mesa durante un brunch o incluso de viaje.

Más allá de su moderna estética, este dispositivo destaca por su método de exprimido suave. A diferencia de otros sistemas más agresivos, este proceso está diseñado para garantizar la máxima conservación de nutrientes y vitaminas, asegurando que cada vaso sea un auténtico "chute" de frescura saludable.

Exprimidor eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl con el objetivo de conseguir este potente exprimidor que promete convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.