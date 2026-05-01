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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor eléctrico más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Un auténtico chollo que no dejará indiferente a nadie

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor eléctrico más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor eléctrico más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del zumo recién exprimido no podrán dejar escapar. Se trata del exprimidor de cítricos eléctrico que ayudará a preparar tus desayunos sin ningún tipo de esfuerzo y cuyo precio es de tan solo 15,99 euros.

Funcionalidad en cualquier parte

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su carácter inalámbrico. Gracias a su batería de gran duración y a un motor potente para su pequeño tamaño (45 W), el consumidor puede olvidarse de buscar enchufes o lidiar con enredos de cables. Su diseño compacto y ligero lo convierte en el aliado perfecto no solo para la cocina, sino también para transportalo a la mesa durante un brunch o incluso de viaje.

Más allá de su moderna estética, este dispositivo destaca por su método de exprimido suave. A diferencia de otros sistemas más agresivos, este proceso está diseñado para garantizar la máxima conservación de nutrientes y vitaminas, asegurando que cada vaso sea un auténtico "chute" de frescura saludable.

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Exprimidor eléctrico.

Exprimidor eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl con el objetivo de conseguir este potente exprimidor que promete convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.

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