Aristoteles, filósofo: “La felicidad depende de nosotros mismos”
Hoy, más de dos mil años después, su mensaje sigue vigente: la felicidad no se encuentra, se construye
Aristóteles y la búsqueda de la felicidad: vivir bien más allá del placer
El pensamiento de Aristóteles sigue marcando la reflexión sobre qué significa ser feliz. Lejos de identificar la felicidad con emociones pasajeras, el filósofo la definió como "el fin último del ser humano": una vida lograda, construida con virtud, razón y constancia.
La eudaimonía
Para Aristóteles, la felicidad —o eudaimonía— es una forma de vivir, no un estado emocional momentáneo. Se trata del “florecimiento humano”, una plenitud que se alcanza cuando la persona desarrolla la mejor versión de sí misma a lo largo de toda su vida.
“La felicidad no es un instante, sino una obra completa de la vida”, podría resumirse de su pensamiento. En este sentido, no depende de golpes de suerte, sino del cultivo constante del carácter.
El filósofo sostiene que la felicidad se alcanza mediante la virtud (areté), entendida como excelencia moral. Actuar correctamente, con prudencia y equilibrio, permite al individuo acercarse a ese ideal de vida plena. Además, según su doctrina del “justo medio”, cada virtud se sitúa entre dos extremos, por ejemplo, la valentía se encuentra entre la temeridad y la cobardía. Practicar ese equilibrio es clave para lograr una vida feliz.
La esencia de la felicidad
Aristóteles afirma que la felicidad es una actividad del alma guiada por la razón. No es algo pasivo, sino un ejercicio constante de nuestras capacidades más elevadas. Por eso, la vida contemplativa —dedicada al conocimiento y la verdad— representa el grado más alto de felicidad.
Bien supremo y condiciones necesarias
La felicidad es el bien supremo porque se busca por sí misma. Todo lo demás —salud, dinero y honor— tiene valor en la medida en que contribuye a ella. Sin embargo, Aristóteles reconoce que ciertos bienes externos, como la salud o la amistad, son necesarios para alcanzarla plenamente. Así, la felicidad aristotélica combina virtud interior y condiciones externas, configurando una visión completa de la vida buena.
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