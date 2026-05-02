Los expertos advierten que el abuso de las redes sociales altera el desarrollo emocional, social y cognitivo en la adolescencia
Los psicólogos coinciden en que un uso excesivo de las pantallas puede acarrear graves consecuencias entre los jóvenes
Las redes sociales han revolucionado profundamente las relaciones interpersonales. En la última década ha cambiado la forma en que nos comunicamos diariamente —especialmente entre los más jóvenes— y eso, en gran parte, depende de la digitalización en la que estamos inmersos, impulsada por el crecimiento masivo de internet y las redes sociales.
¿Cómo afecta a los adolescentes?
Según datos recientes recogidos por la psicóloga Belén Díaz, “más del 60% de los niños entre 3 y 6 años usan dispositivos digitales a diario, y 1 de cada 4 lo hace durante más de tres horas al día, superando las recomendaciones de la OMS”. Asimismo, “el 58% de los menores empieza a usar internet de forma habitual desde los 11 años, y 1 de cada 3 lo hace antes de los 10”.
Este nivel de exposición diaria ha provocado un gran impacto en la sociedad. No solo se ha transformado la forma en que nos comunicamos, sino que, según Díaz, “el tiempo prolongado frente a pantallas puede afectar al desarrollo emocional, la calidad del sueño y las habilidades sociales, especialmente en etapas sensibles del crecimiento”.
La experta insiste en que el uso constante de estos dispositivos no solo impacta directamente a los jóvenes, sino que también afecta a los niños en edades tempranas de desarrollo. “El uso prolongado y mal gestionado de dispositivos digitales puede tener efectos profundos en el desarrollo infantil y adolescente, afectando a la salud física, emocional, cognitiva, social e incluso sexual”, remata.
Construcción de la identidad
Por su parte, la psiquiatra Marián Rojas señala que “en un siglo en el que estamos sobreestimulados, esto produce un aumento de la ansiedad, y frena la creatividad y el asombro, que son abonos clave para la estimulación del cerebro”.
Asimismo, añade que “estamos creando una sociedad de jóvenes con nula tolerancia a la frustración y con sentimientos de vacío, porque su cerebro solo vive a base de click", algo que puede perjudicar gravemente a la construcción de identidad con riesgos significativos.
¿Cómo puede afectar a largo plazo?
Un estudio de la Universidad de Pensilvania descubrió que el uso excesivo de redes sociales aumentan los sentimientos de soledad. Sin embargo, este estudio dictaminó que un uso moderado de redes sociales puede provocar que el individuo se sienta menos solo y aislado, mejorando su bienestar general.
Por su parte, el psicólogo Àlex Casanova incide en la idea de que “las redes sociales para adolescentes son una bomba de relojería, y les provoca solamente rabia, estrés, frustración, comparaciones y baja autoestima”.
La psicologa Belén Díaz descata entre los principales efectos secundarios la "dificultad para mantener la atención y concentrarse en tareas prolongadas y reacciones impulsivas y menor tolerancia a la espera o la frustración".
Los expertos coinciden en la necesidad de fomentar un uso equilibrado, acompañado de educación digital y supervisión, que permita a los jóvenes aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer su bienestar emocional, social y cognitivo.
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