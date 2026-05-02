Práctica, precisión y control: Jordi Cruz desvela la técnica perfecta para dominar el cuchillo.

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz para ayudar a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de conservar las patatas, el chef catalán continúa acercando la alta cocina al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección esencial: dominar el cuchillo.

El cocinero lo resume con claridad: “Dominar el cuchillo es una de las bases de la cocina”. No hace falta disponer del utensilio más caro del mercado, pero sí de uno bien afilado y, sobre todo, saber utilizarlo con la técnica adecuada.

Claves fundamentales

Para conseguir cortes precisos, el cuchillo debe estar "perfectamente afilado". Además, Cruz desmonta un mito muy extendido: "No todos los cuchillos sirven para todo". Elegir el adecuado en función del alimento y del tipo de corte resulta esencial para trabajar con eficacia, precisión y seguridad.

El agarre, la base del control

Una buena técnica empieza por la sujeción. La forma correcta consiste en "colocar el pulgar y el índice sobre el lomo y la hoja del cuchillo", evitando el error habitual de sujetarlo únicamente por el mango. Este agarre permite un mayor control del filo y facilita un movimiento más fluido.

Tan importante como el agarre es la posición de la mano que sostiene el alimento. Los dedos deben "mantenerse recogidos hacia dentro, protegiendo las yemas y sirviendo como guía para el corte", apunta Cruz.

El movimiento que marca la diferencia

Dominar el cuchillo también implica controlar un gesto básico. Cruz insiste en que hay que "apoyar la punta sobre la tabla y realizar un movimiento de balanceo". Este sencillo movimiento mejora notablemente la precisión y la uniformidad de los cortes.

Como en cualquier técnica, la clave está en la práctica. Lo recomendable es "empezar despacio e ir ganando velocidad progresivamente", dejando que el cuchillo trabaje de forma natural.

¿Cómo saber si lo estás haciendo bien?

Dominar la técnica de corte no es tarea fácil, y el chef Jordi lo sabe bien. La transición de principiante a experto está llena de matices, pero existen indicadores infalibles que revelan si la metodología se está aplicando rigurosamente. Según el chef, el éxito se mide en el resultado final sobre la limpieza de la tabla.

Para determinar si vamos por el buen camino, Jordi señala dos claves fundamentales. En primer lugar, los cortes deben ser "limpios y uniformes". Posteriormente, insiste en la soltura del producto, ya que al procesar el ingrediente, este debe quedar "suelto y sin apelmazarse". Si el alimento pierde su estructura, la presión o el ángulo del filo no se habrán empleado correctamente.

Lo que a simple vista parece una rutina mecánica es, en realidad, una técnica transformadora. Con la combinación adecuada de práctica, precisión y control, el cuchillo trasciende su función de simple herramienta para convertirse en el aliado definitivo frente a los fogones.