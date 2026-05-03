El chef Jordi Cruz revela el secreto del solomillo perfecto a la sartén: “Técnica sencilla, resultado espectacular”

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de conservar las patatas, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cómo elaborar el solomillo perfecto a la sartén.

“Con el punto de calor adecuado y respetando los tiempos, puedes conseguir un solomillo jugoso, dorado y lleno de sabor”, explica, poniendo el foco en la técnica por encima de los ingredientes.

La importancia de un buen procedimiento

El chef insiste en que el primer paso es clave para alcanzar un buen elaborado: “Hay que atemperar la carne. Sacarla de la nevera con tiempo permite que se cocine de forma uniforme”. Según Jordi, este punto de partida evita contrastes bruscos de temperatura que pueden arruinar el resultado final.

El control del fuego es otro de los pilares. “La sartén debe estar a fuego medio-alto, pero sin humear en exceso. El equilibrio es fundamental”, señala. Asimismo, añadir una pequeña cantidad de aceite será suficiente para preparar la superficie.

El sellado perfecto

Según Cruz, uno de los errores más habituales es una manipulación excesiva de la carne. “Colocas el solomillo y no lo tocas. Hay que dejar que se dore bien por un lado hasta que el color suba por los laterales”, afirma. Este proceso permite que se forme una costra sabrosa sin renunciar a los jugos.

Al darle la vuelta, el procedimiento es exactamente el mismo. “Si hace falta, ajustas el fuego para no quemar la superficie”, insiste.

El chef también incide en que es fundamental sellar todas las partes de la carne: “Dorar bien cada cara provoca la reacción de Maillard, que es la responsable de ese sabor tostado y profundo”.

El toque final

Uno de los consejos que más han llamado la atención a su comunidad digital es salar la carne final. “La sal y la pimienta se añaden cuando la carne ya está dorada para no perder los jugos”, advierte.

El último paso, muchas veces olvidado, es el reposo. “Retira la carne y déjala reposar en un lugar cálido durante unos minutos. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede más jugosa”, explica.

Para el cocinero catalán, la clave está en la sencillez bien elaborada: “Un exterior dorado, un interior jugoso y todo el sabor de una gran carne. Técnica sencilla, resultado espectacular".