Dile adiós a la hinchazón: los mejores alimentos para una vida más saludable

Una alimentación adecuada ayuda a marcar la diferencia entre un organismo equilibrado y uno expuesto a procesos inflamatorios perseverantes. Así lo advierte el Instituto Europeo de Nutrición y Salud, que ha publicado una lista de alimentos con propiedades antiinflamatorias que pueden condicionar la calidad de vida del intestino.

Una buena selección “es clave para prevenir y combatir la inflamación que, a la larga, puede derivar en la aparición de enfermedades crónicas como la artritis, el asma o la diabetes, patologías cardíacas o cáncer”, señalan desde la institución. Esta estrategia alimentaria no solo combate la inflamación a simple vista, sino también procesos asociados a patologías más graves.

A continuación, repasamos cinco alimentos que se consideran antiinflamatorios por su aporte de nutrientes y compuestos específicos:

Frutas como la piña

La piña contiene bromelina, una enzima con efectos antiinflamatorios que ayuda a reducir la hinchazón y mejora la digestión. Gracias a su alto contenido en agua disminuye la sensación de pesadez abdominal.

Piña / LNE

Manzana, aliada diaria

La manzana ayuda a mejorar la salud digestiva principalmente por su elevado índice en fibra soluble -especialmente pectina- y compuestos antioxidantes que actúan como agentes antiinflamatorios en el intestino.

Manzanas. / Freepik

Pescado azul como el salmón

El salmón (también el atún o las sardinas) es considerado un potente alimento antiinflamatorio por su altísimo contenido de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA), los cuales ayudan a reducir compuestos inflamatorios en el organismo, como la proteína C reactiva. Sin duda, este pescado constituye una de las mejores fuentes naturales de grasas.

Salmón / LNE

Frutos secos y semillas

Pistachos, nueces, almendras y semillas de chía y lino contienen grasas saludables (omega-3, monoinsaturadas), antioxidantes (vitamina E, polifenoles) y fibra. Estos componentes ayudan a reducir el estrés oxidativo y los marcadores de inflamación en el cuerpo.

En porciones pequeñas, los frutos secos son un snack ideal para tu salud. / Shutterstock

Alimentos con probióticos

Alimentos como el yogur y el kéfir, restauran el equilibrio de la microbiota intestinal, refuerzan la barrera intestinal y modulan el sistema inmunológico, reduciendo citoquinas proinflamatorias. Actúan aumentando bacterias beneficiosas (Lactobacillus, Bifidobacterium) que inhiben patógenos y mejoran la respuesta inflamatoria.