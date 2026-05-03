Dile adiós a la hinchazón: los mejores alimentos para una vida más saludable
Guía práctica de nutrición para desinflamar el cuerpo y recuperar energía
Una alimentación adecuada ayuda a marcar la diferencia entre un organismo equilibrado y uno expuesto a procesos inflamatorios perseverantes. Así lo advierte el Instituto Europeo de Nutrición y Salud, que ha publicado una lista de alimentos con propiedades antiinflamatorias que pueden condicionar la calidad de vida del intestino.
Una buena selección “es clave para prevenir y combatir la inflamación que, a la larga, puede derivar en la aparición de enfermedades crónicas como la artritis, el asma o la diabetes, patologías cardíacas o cáncer”, señalan desde la institución. Esta estrategia alimentaria no solo combate la inflamación a simple vista, sino también procesos asociados a patologías más graves.
A continuación, repasamos cinco alimentos que se consideran antiinflamatorios por su aporte de nutrientes y compuestos específicos:
Frutas como la piña
La piña contiene bromelina, una enzima con efectos antiinflamatorios que ayuda a reducir la hinchazón y mejora la digestión. Gracias a su alto contenido en agua disminuye la sensación de pesadez abdominal.
Manzana, aliada diaria
La manzana ayuda a mejorar la salud digestiva principalmente por su elevado índice en fibra soluble -especialmente pectina- y compuestos antioxidantes que actúan como agentes antiinflamatorios en el intestino.
Pescado azul como el salmón
El salmón (también el atún o las sardinas) es considerado un potente alimento antiinflamatorio por su altísimo contenido de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA), los cuales ayudan a reducir compuestos inflamatorios en el organismo, como la proteína C reactiva. Sin duda, este pescado constituye una de las mejores fuentes naturales de grasas.
Frutos secos y semillas
Pistachos, nueces, almendras y semillas de chía y lino contienen grasas saludables (omega-3, monoinsaturadas), antioxidantes (vitamina E, polifenoles) y fibra. Estos componentes ayudan a reducir el estrés oxidativo y los marcadores de inflamación en el cuerpo.
Alimentos con probióticos
Alimentos como el yogur y el kéfir, restauran el equilibrio de la microbiota intestinal, refuerzan la barrera intestinal y modulan el sistema inmunológico, reduciendo citoquinas proinflamatorias. Actúan aumentando bacterias beneficiosas (Lactobacillus, Bifidobacterium) que inhiben patógenos y mejoran la respuesta inflamatoria.
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