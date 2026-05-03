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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tazas de café más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Un auténtico chollo que los amantes del café y la decoración no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tazas de café más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tazas de café más barato del mercado: disponible por 5,99 euros / Action

Emma Fernández

Action ha lanzando una nueva promoción que los amantes del café y la decoración no podrán dejar escapar. Se trata del conjunto de tazas que combina estética cuidada con funcionalidad, una opción ideal para renovar el menaje del hogar durante esta temporada.

Elegancia y versatilidad

Uno de los principales atractivos de esta coleccón es su diseño atemporal, capaz de adaptarse a cualquier estilo de cocina. Las piezas vienen en un conjunto de tazas en varios colores pastel suaves, lo que permite elaborar una mesa armoniosa y sin ruido visual aparente.

Asimismo, cada artículo dispone de un contenido de 150 ml, la cantidad perfecta para degustar un café solo, un cortado o un capuchino de medio tamaño. El conjunto está compuesto por seis unidades, lo que garantiza tener siempre piezas a juego para disfrutar con invitados.

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Tazas de café.

Tazas de café. / Action

Alta demanda

La combinación de versatilidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este juego de tazas cuyo coste es de tan solo 5,99 euros.

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