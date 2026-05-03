Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la batería portátil más potente y barata del mercado: disponible por 10,95 euros

Action ha lanzado una nueva promoción que apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de sus tiendas. Se trata de la batería portatil que combina potencia y precio, ya que está disponible por tan solo 10,95 euros.

Una oferta difícil de igualar

Uno de los principales atarctivos de este dispositivo es que se presenta como la solución definitiva para aquellos consumidores que no quieren quedarse consatantemente sin batería en el teléfono. Según la información del fabricante, permite cargar el móvil un máximo de dos veces, lo que sitúa este artículo como una opción especialmente útil para viajes o jornadas largas fuera de casa.

Conectividad para varios dispositivos

La batería dispone de dos puertos USB-A y un puerto USB-C, lo que facilita la carga simultánea de varios dispositivos o el uso con distintos tipos de cables.

Otro de los puntos fuertes de es este artículo es que garantiza máxima seguridad para el transporte aéreo. Su diseño cumple con las normativas que permiten llevar baterías externas en el avión, un detalle clave para quienes viajan con frecuencia.

Batería portatil / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetvo? Conseguir esta potente batería portatil que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.