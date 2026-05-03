Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio de madera que conquistará a los pequeños de la casa y que es el más seguro del mercado: disponible por menos de 20 euros

Con el verano a la vuelta de la esquina, Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de juguetes: un columpio de madera diseñado para fomentar la motricidad y el equilibrio de los más pequeños del hogar. Con una estructura cuidada y un precio irresistible de 19,99 euros, este artículo apunta a convertirse en el producto estrella de la temporada dentro de su categoría.

Máxima seguridad

Más allá de garantizar diversión, este artículo se presenta como la solución definitiva para ayudar a los más pequeños a desarrollar sus habilidades motoras y el sentido del equilibrio. Asimismo, dispone de un asiento de madera maciza con certificado FSC® (que garantiza su origen sostenible) y plástico de alta resistencia.

El artículo incluye un asiento de seguridad acolchado con un cojín extraíble, ideal para garantizar la comodidad de los bebés a partir de un año y pensado para el uso en zonas interiores o resguardadas.

Otro de los puntos fuertes de sus características más ténicas, es que el columpio está compuesto por una cuerda resistente que permite regular la altura comprendida entre los 150 y los 170 centímetros, por lo que se adapta a cualquier espacio.

Columpio de madera. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad, resistencia y preico imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir este columpio que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.