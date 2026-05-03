Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la estantería para zapatos más barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Lidl ha vuelto a revolucionar la sección de hogar con una nueva promoción. Se trata de la estantería para zapatos 'Livarno', un ofertón que apunta a dejar boquiabiertos a los clientes, no solo por su diseño funcional, sino por su imbatible precio: tan solo 14,99 euros. Este mueble promete organizar hasta 18 pares, convirtiéndose en el aliado perfecto para familias o adictos al calzado con poco espacio en casa.

Resistencia y fácil montaje

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de 12 soportes acolchados, diseñados específicamente para colgar el calzado sin que se marque ni se deformen. Asimismo, su estructura metálica estable es capaz de soportar una carga total de 40 kilos, lo que garantiza máxima resistencia.

El fabricante incluye que el montaje es fácil y sencillo, por lo que está pensado para quienes quieren evitar complicaciones. Además, incluye un manual de instrucciones, ideal para tener el mueble listo en poco tiempo.

La guinda del pastel la añaden sus cuatro estantes adicionales. Este plus, es la solución ideal para colocar botas, cajas o incluso accesorios de limpieza.

Estantería para zapatos. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resistencia, calidad y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir esta estantería para zapatos, cuyo coste es de tan solo 19,99 euros.