Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de running más barata del mercado: con bolsa de hidratación integrada
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado al mercado una nueva promoción que los amantes del deporte y la naturaleza no podrán dejar escapar. Se trata de la mochila/chaleco de running de Crivit, que apunta a posicionarse como una de las opciones más competitivas del mercado por su relación calidad-precio.
Detalles del producto estrella
Uno de los principales atractivos de este artículo es que incluye una bolsa de hidratación integrada de 1 litro con tubo para beber. De esta forma, los deportistas podrán hidratarse sin necesidad de detener la marcha.
La mochila cuenta con un diseño ergonómico compuesto por una correa de pecho ajustable que garantiza mayor estabilidad y tirantes acolchados. Además, dispone de un almacentamiento práctico con dos bolsillos adicionales, ideal para guardar barritas energéticas, geles o accesorios pequeños.
Este artículo está fabricado principalmente en elastano y poliéster, lo que garantiza máxima ligereza durante el ejercicio.
Alta demanda
La combinación de calidad, practicidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta mochila de running, cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
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