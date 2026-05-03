Platón, filósofo, sobre el amor: "La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco"
Esto es lo que dice su línea de pensamiento sobre el amor
El valor del silencio en el amor
En un mundo dominado por la inmediatez, las palabras del filósofo griego Platón resuenan con renovada vigencia. “La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco”, señala. Sin duda, esta línea de pensamiento se ha convertido en una de sus frases más célebres sobre el amor.
Sus palabras ponen el foco en la necesidad constante de verbalizar frente a la profundidad del sentimiento. Una razonamiento que invita a reflexionar sobre el amor verdadero, ese que no siempre requiere demostraciones, sino que aparece en la intendidad silencionsa de la coherencia y las acciones.
El amor como motor de transormación
Esta visión conecta con otras ideas fundamentales propias del pensamiento platónico. Para el filósofo, la tranformación también es una base fundamental del amor, dejando de lado la idea de que se mueve de la mano de la emoción.
“No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe”, de esta forma el amor se convierte en el principal motor de cambio personal, elevando una mejor versión del propio individuo.
La búsqueda de la belleza y la virtud
Asimismo, su línea de pensamiento concibe el sentir como una búsqueda consante de virtud y belleza; amar es sinónimo de desear lo bueno y lo bello de forma duradera, trascendiendo lo físico para alcanzar lo espiritual.
A través de esta reflexión, el amor se presenta como un impulso hacia aquello que falta, una carencia que no se limita a la posesión. Este prisma, desarrollado a través de Sócrates en El Banquete, describe el personaje de Eros como una fuerza inmediata, lidiando con la tensión consatante entre la plenitud y la necesidad.
Asimismo, el pensamiento platónico ofrece una perspectiva del amor que viaja más allá de lo superficial y lo inmediato. En una época donde las relaciones se miden por la hiperconectividad y la visibilidad, su idea resulta casi contractual; el silencio, en este sentido, implica plenitud, no ausencia.
¿Es el amor más auténtico aquel que se proclama abiertamente o el que se demuestra en los gestos cotidianos, en la lealtad y en la constancia? Platón sugiere que las palabras puedan quedarse cortas frente a la grandeza de ciertos sentimientos, por lo que se inclinaría hacía la segunda cuestión.
Su reflexión no solo se ajusta a una forma de amar, sino también a una manera de comprender las relaciones humanas, aquellas centradas en la esencia y la apariencia. Por ello, el amor, según sus líneas, no es algo que se dice, sino algo que se vive.
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado