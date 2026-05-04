Mañana se esperan colas kilométrcias en Lidl para conseguir el cepillo moldeador 4 en 1 más potente y barato del mercado: disponible por 17,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar no podrán dejar escapar. Se trata del cepillo moldeador de aire 4 en 1 que se sitúa como uno de los más potentes del mercado y cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.

Versatilidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una función 4 en 1 para volumen, secado suave y sencillo, peinado y alisado del cabello. Sin duda, este dispositivo se presenta como la solución definitiva para la versatilidad capilar. Además, su potencia (1000 W) garantiza máxima rápidez a la hora de secar y elaborar peinados express en un solo paso. Una opción ideal para el cabello largo y grueso.

Otro de los puntos fuertes es que cuenta con dos niveles de velocidad/temperatura y función de disparo de aire frío para fijar el peinado y que no se mueva ni un solo pelo en todo el día.

Uso de los cepillos

El moldeador cuenta con cuatro tipos de cepillos, adaptados a las necesidades de los distintos cabellos. Uno redondo grande (50 mm), que se posiciona como la opción "estrella" para lograr un acabado de peluquería en casa. Al tener cerdas mixtas, ayuda a pulir el cabello y es ideal para dar volumen desde la raíz en melenas largas o medias.

Por su parte, el cepillo redondo pequeño (38 mm) es más estrecho y con cerdas fijas, es perfecto para definir las puntas o trabajar en cortes escalonados (a capas), permitiendo marcar mejor el movimiento. El cepillo de paleta sirve para un secado más natural. Alisa el cabello mientras lo secas, eliminando el encrespamiento pero sin dejarlo tan "tabla" como una plancha convencional.

Asimismo, dispone de una boquilla de peinado que se limita a quitar la humedad inicial (pre-secado) antes de usar los otros cepillos. De esta forma, se concentra el aire para dirigirlo a zonas específicas.

Cepillo moldeador. / Lidl

Pelo fuerte y sano

El cepillo está diseñado con un ecubrimiento de cerámica-queratina para garantizar máxima suavidad al cabello. La opción ideal para aquellas consumidoras que buscan aplicar calor sin renunciar a la fortaleza capilar. Además, su tecnología iónica garantiza un brillo atractivo, pelo suave, tiempo de secado más corto y reducción de la carga estática.

Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cepillo moledador, cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.