Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje multifuncional más barato del mercado: disponible por 12,95 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada
Action ha lanzado al mercado un artículo que apunta a convertirse en la estrella de la temporada. Se trata del organizador de maquillaje con el que las amantes de la cosmética podrán tener sus productos de belleza siempre a mano. Y lo mejor: el precio es de tan solo 12,95 euros.
Combinación múltiple
Desde pintalabios hasta brochas: el artículo dispone de varios cajones y compartimentos que proporcionan una visión general de todos los productos y que permite guardar todos los productos de belleza de forma clara y ordenada.
Ademas, el artículo dispone de varios cajones, ideales para distribuir sombras, esponjas o incluso productos de hidratación. La superficie dispone de un compartimento de mayor amplitud que garantizan más estabilidad para brochas, rimmel o pintalabios.
Alta demanda
La combinación de multifuncionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidoras a las puertas de las tiendas Action. Todas con un único objetivo: conseguir este organizador de maquillaje multifuncional, cuyo precio es de tan solo 12,95 euros.
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